Dua Lipa | weekend a Copenaghen con le amiche | i buffi scatti su Instagram

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Unfuori porta per la meravigliosa Dua, dove ha trascorso qualche giorno nella fredda e affascinante. La cantante ha condiviso sul proprio profiloun carousel di immagini scattate durante la sua permanenza, una piccola fuga daglla vita frenetica della celebrity che si è concessa unin compagnia di due sue care, Rosie Viva e Sarah Lysander. Il post riassume in pochii bei momenti trascorsi con le due ragazze, tra visite ai musei, passeggiate e ...