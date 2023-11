Dramma in città | uomo ucciso | ferita la compagna

La città è rimasta sconvolta dall’omicidio di un ragazzo di 25 anni in pieno centro . Il killer è stato fermato , ma si indaga per capire il movente ... (notizie)

Dramma in città - 25enne ucciso in pieno centro : fermato il killer

Notte da incubo in città - assalto durante la festa : bilancio drammatico

bilancio drammatico in un Paese per un assalto durante una festa in città. Indagini in corso per ricostruire meglio la dinamica di quanto ... (notizie)