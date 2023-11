Draghi | “Per l’Ue è il momento di diventare Stato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'ex premier alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo: "Expo 2030? Solo 17 voti a Roma, non so perché ma non credo a complotti universali" Quello fatto "con l'allargamento dell'Unione Europea senza modificare le regole che funzionavano quando eravamo dodici membri èun errore colossale". Lo ha sottolineato l'ex premier Mariodurante la