Donna trovata morta in un villaggio turistico a Paestum | ipotesi femminicidio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È giallo a, vicino Salerno. E si fa largo l’di un nuovo. Lo scorso 10 novembre è stato ritrovato il cadavere di unaall’interno di undi Capaccio(Salerno), che risultava chiuso al termine della stagione estiva. Il nome della vittima è Virginia Petricciolo, di 57 anni, originaria di Portici ma residente a Napoli. Si indaga per omicidio.Leggi anche: Ex ministro uccide la moglie, proteste in piazza in Kazakistan contro ilVirginia Petriccioloomicidio Gli inquirenti salernitani indagano anche per un possibile omicidio, perché l’autopsia condotta sul corpo della ...