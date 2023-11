Don Matteo 14 | in arrivo un crossover con Reazione a Catena

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Marco Liorni (US Rai) Non c’è soltanto l’approdo a L’Eredità nel futuro televisivo di Marco Liorni, ma persino una comparsata nella quattordicesima stagione di Don. Il conduttore interpreterà infatti se stesso in uno dei nuovi episodi della fiction Rai, grazie ad uncon, il game show di successo del preserale. Come rivelato da Dagospia, il quiz sarà coinvolto in un episodio di Don. E’ facile dunque prevedere che alcuni personaggi della serie decideranno di partecipare a, trovandosi ad interagire con Marco Liorni in persona. Ad alimentare la curiosità su come la fiction Rai interagirà con il game show di Rai1, una fotografia postata nelle scorse ore sui social da Liorni. “Indizio da decriptare“ ha infatti ...