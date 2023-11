Dl Energia | investimenti e governance Il testo nei dettagli

Gli occhi dell'Europa da oggi si concentreranno sui numeri contenuti nella nostra legge di Bilancio che questa settimana inizia il suo cammino in ... (iltempo)

Cna : “Con via libera Ue accelerare su investimenti imprese per autoproduzione di energia”

ROMA – Il via libera dell’Unione europea alle modifiche al Pnrr è una notizia positiva per l’Italia. In particolare consente di dare impulso agli ... (lopinionista)