Divorzio e corna? Ilary Blasi | parla Pier Silvio Berlusconi | le parole che non ti aspetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È il momento di. Dopo il successo di Unica, il docu-film su Netflix in cuidi vent'anni di storia d'amore con Francesco Totti dal primo incontro alla separazione, orala conferma alla conduzione de L'isola dei Famosì. La nuova edizione del programma, "è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile", ha detto l'amministratore delegato di Mediaset durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno, nella sede di Cologno Monzese. "Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti", ha proseguito, "noi siamo soddisfatti die quindi l'intenzione, ...