Dividere le pensioni da lavoro da quelle sociali Previdenza integrativa dall' infanzia Il piano della Lega

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Massimo Garavaglia, presidenteCommissione Finanze del Senato, leghistaprima ora, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it quali sono le soluzione per il partito guidato da Matteo Salvini per rendere sostenibile il sistema previdenziale nei prossimi... Segui su affaritaliani.it

10 tappe anche in Emilia Romagna per il camper della Cgil.

...alle, ai salari e ai rinnovi contrattuali. Un'occasione per battersi anche contro l'autonomia differenziata delle regioni che a detta della sigla sindacale rischia di spaccare eil ...

Pensioni, adeguamento all’inflazione con l’aumento del 5,4% nel 2024 Il Sole 24 ORE

Pensioni, la tabella con gli aumenti di dicembre e la maxi busta paga per i lavoratori CataniaToday

Pensioni, la tabella con gli aumenti di dicembre e la maxi busta paga per i lavoratori

Per effetto del conguaglio in arrivo, gli importi saranno più alti del solito. Si va da 57 euro lordi per chi ha una pensione di 600 euro agli oltre 200 per chi ne percepisce 2.500. Per i dipendenti ( ...

Pensioni, aumento del 5,4% dal 2024

L’aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 ...