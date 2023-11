Dilemma per il futuro di Dybala | ecco le due soluzioni

Kiwior - c’è anche la Roma : dilemma per l’Arsenal Acquistato per 25 milioni di euro dallo Spezia, il polacco non sta giocando un ruolo molto importante a Londra. Di conseguenza, club come il ... (dailynews24)

Milano - il dilemma di Fantozzi alle prese con l’abbonamento di Atm : rimetterci soldi per 12 giorni oppure perderne 18 prendendo l’autobus al volo? Fantozzi, assorbita la depressione per dover rifare tutta la trafila da Atm a Milano, è stato spedito in Israele per un reportage nel kibbutz. ... (ilgiornaleditalia)

Caro affitti e università - un dilemma per migliaia di studenti in Italia Il Caro affitti e la mancanza di posti letto nelle principali città d’Italia stanno sempre più rendendo il diritto allo studio un lusso per ... (europa.today)

Il dilemma di Israele tra l’attacco a Gaza e i rischi per un allargamento della guerra Nonostante un grande schieramento di soldati attorno la Striscia, al momento Israele non sta attaccando Gaza via terra The post Il dilemma di ... (it.insideover)

Blanca 2 : Dettagli della puntata del 26 ottobre : Problemi per Sebastiano e dilemma per Liguori Le nuove informazioni sulla quarta episodio di Blanca 2, prevista per giovedì 26 ottobre alle 21:30 su Rai1, sono finalmente arrivate. Questa ... (pettegolezzicelebrita)