Diciassettenne aggredito a Napoli | uno si vanta su TikTok

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Crediamo che a questo punto gli aggressori abbiano le ore contate“. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, parlando dell’accoltellamento – lo scorso sabato sera, alla Galleria Umberto I di– di un ragazzo di 17 anni di Ponticelli. Infatti, si legge in una nota di Borrelli, uno dei presunti otto aggressori che hanno accerchiato la vittima avrebbe postato su Tik Tok un video nel quale sidi sentirsi orgoglioso quando “ti faccio paura”. Per il parlamentare si tratta di “un passo falso che potrebbe consentire agli inquirenti di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Il video dopo la fuga di notizie è stato rimosso dalla piattaforma ma ormai era troppo tardi”. “Io e la madre del ragazzo– afferma Borrelli – li abbiamo esortati a costruirsi, non lo ...