Dicembre inizia con una grossa sorpresa | meteo | il bollettino di Mario Giuliacci

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ci siamo. Mancano poco più di 24 ore a venerdì, il primo giorno di, che marca l'inizio ufficiale dell'invernorologico. E secondo quanto messo in evidenza danel suo ultimorologico, si prospetta un avvio caratterizzato da basse temperature e abbondanti precipitazioni nevose. Le ultime previsioni, infatti, confermano che nei prossimi giorni la situazione atmosferica rimarrà notevolmente dinamica, questo per il transito di due diverse perturbazioni che, in alcune regioni italiane, interagiranno con masse d'aria sufficientemente fredde da portare la neve a quote basse. Finalmente la neve, insomma. La prima perturbazione si farà già sentire domani, portando con sé le prime precipitazioni al Nord e sulle regioni ...