Derthona Tortona-Tofas | Basketball Champions League | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Questa sera alle 20.30, al PalaFerraris,si prepara per l’impegno europeo che la vede coinvolta nellacontro i turchi del. Una sfida di assoluta importanza per la compagine italiana che spera di archiviare il discorso qualificazione il prima possibile e in caso di vittoria oggi la pratica sarebbe pressoché chiusa. Al contrario invece per la compagine turca è una sorta di ultima chiamata. Ecco dunque quali sono lenovità sulla sfida e dove vedere inil match, BCL: leCrediti foto:...