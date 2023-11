Deposito dei rifiuti nucleari | il governo non pubblica la lista delle aree idonee e apre alle autocandidature dei Comuni | anche privi dei criteri di sicurezza “Colpo di mano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dei, il “trucco” delper allargare i siti potenziali: ora ipossono autocandidarsi. E c’è chi si fa avanti Il decreto legge Energia appena approvato dal Consiglio dei ministri consente agli enti locali italiani di autocandidarsi per ospitare ilnazionale dei(leggi l’approfondimento). Potranno farlo, quindi,quelli non inclusi nella Carta nazionale(Cnai). Che, poi, non è mai statata nonostante sia pronta da mesi. Ma la notizia divide, nonostante il ministro dell’Ambiente e dellaEnergetica, Gilberto Pichetto Fratin, non avesse certo fatto ...