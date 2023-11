Tre priorità per i sostegni

... insperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare... Cybersicurezza, le imprese ... Secondo un report di, il 98% delle imprese italiane ha... Fondo editoria, Mimit: 27,5 milioni per ...

Deloitte, al via 6° edizione Innovation Summit 2023 su impatto AI Adnkronos

Deloitte, 4 imprese italiane su 10 investiranno nell'Intelligenza ... Utilitalia

Innovation Summit Deloite

Roma, 29 nov. (askanews) - A un anno dal lancio di ChatGPT il tema dell'Intelligenza Artificiale continua ad infiammare il dibattito nell'opinione pubblica e nei board delle imprese. Ma cosa pensano i ...

IA, Barbara Gallavotti: "Non può farci concorrenza in terreni come la creatività''

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - “Pensiamo che l'AI sia una nostra concorrente e che in qualche modo ci assomigli. L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario, ma per come è disegnata non pu ...