Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il sottosegretario alla Giustizia Andreaè statodal Gup di Roma nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo. Il processo inizierà il prossimo 12 marzo . "Confidavamo in una decisione diversa perché c'erano tutti i presupposto per una sentenza di non luogo a procedere"....