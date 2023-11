Delmastro rinviato a giudizio | li sottosegretario andrà a processo per il caso Cospito

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilalla Giustizia Andrea Dalmastroper il. Lo ha deciso ilper l’udienza preliminare di Roma, che haDalmastro con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione aldell’anarchico detenuto. La prima udienza delè stata fissata per il 12 marzo. Ilriguarda la documentazione passata al coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli che la utilizzò, lo scorso gennaio, durante un intervento alla Camera in cui accusò il Partito democratico di aver “incoraggiato”nella sua battaglia legale contro il 41bis. Donzelli fece anche riferimento a colloqui tenuti da ...