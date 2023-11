Delmastro? Li aspettiamo in aula | Fazzolari fa impazzire Pd e magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) "È inconsueto un rinvio a giudizio quando il pubblico ministero chiede il non luogo a procedere", tuona il sottosegretario di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi con delega all'Attuazione del programma, Giovanbattista, a proposito di quanto deciso dal gup di Roma per il sottosegretario alla Giustizia Andreaaccusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Al Pd, che ha chiesto una mozione di sfiducia per, secondo cui "non c'è motivo di collegare" la decisione del gup con le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul "grande pericolo" di una "opposizione giudiziaria" al governo, risponde: "I dem hanno tutto il diritto di presentare una mozione di sfiducia, è nelle loro possibilità. Ma ovviamente la sfiducia a ...