DelFes Avellino | ufficiale l’ingaggio di Riccardo Chinellato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiè un nuovo giocatore della. Come anticipato nelle scorse ore, la società si rinforza con l’ala classe 2000. La nota del club: “LaSsdrl e? lieta di comunicaredell’atleta. Classe 2000, ala di 198 centimetri per 94 chilogrammi, il giocatore entrera? a far parte del roster di coach Alessandro Crotti e nelle prossime ore sara? in citta? per aggregarsi alla rosa della prima squadra. Giocatore di talento e di energia utile per la sua duttilita?, potendo ricoprire il ruolo di ala piccola ed ala forte. Cresciuto cestisticamente a Cantu?,ha indossato la maglia di Lecco nell’annata 2018/2019, per poi vestire ...