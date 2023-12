De Grandis | «Turnover Inter? Inzaghi fa bene! Per il primo posto…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’mercoledì 29 novembre alle 21 affronterà il Benfica nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca,pensa ad almeno 8 cambi nell’undici iniziale: Dedà ragione all’allenatore nerazzurro. Di seguito il suovento a Sky Sport SCELTA APPROVATA – L’di Simoneè ancora in corsa per ilposto nel girone ma contro il Benfica scenderà in campo con tantissime novità. Secondo Stefano De, il tecnico nerazzurro fa bene a dosare le energie: «Ero certo che l’avrebbe giocato con la formazione alternativa contro il Benfica perché battendo la Real Sociedad arrivinel girone, quindi perché non risparmiare ...