De Gasperi e l’Intelligence Come e? stata ricostruita l’Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nel nome di Alcide De, a settant’anni dalla morte. Si è aperta con un convegno nazionale sulla figura dell’ex presidente del consiglio e fondatore della Democrazia Cristiana, la tredicesima edizione del master in intelligence dell’Università della Calabria. L’evento, promosso dal dipartimento di Culture, Educazione e Società Unical in collaborazione con Rubbettino, Società Italiana di Intelligence e Formiche, ha rappresentato un’occasione per esplorare il ruolo chiave di Denella storia italiana, approfondendo l’inedito del ruolo delin ani cruciali della storia nazionale. A portare i saluti istituzionali è stato Gianluigi Greco, direttore del dipartimento di Matematica e Informatica e presidente della Commissione ministeriale dell’innovazione sull’intelligenza artificiale. Èpoi la ...