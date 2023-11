Davigo a La7 | “La denuncia di Crosetto sui giudici? È strano che un complotto avvenga pubblicamente | sarebbe un unicum nella storia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Ladi? Da quel che ho capito, fa riferimento a dichiarazioni pronunciate in un convegno o in un congresso pubblico. Trovo davveroche si possa pensare che unun“. Così a Dimartedì (La7) Piercamillocommenta le dichiarazioni del ministro della Difesa Guidoin una intervista al Corriere della Sera, aggiungendo: “Io in generale non credo ai complotti. Pensare ai complotti significa non avere idea di come funzionino gli apparati giudiziari, per non parlare del fatto che i complotti quasi mai riescono”. L’ex pm di Mani Pulite conferma poi le parole di Alessandro Di Battista, protagonista ...