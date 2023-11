Davide Nicola | «Ecco come si subentra a stagione in corso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le parole di, ex allenatore di Genoa e Salernitana, che spiegasi fa are su una panchina ainè un esperto di incarichi presi ain corsa,nell’occasione delle salvezze di Crotone, Genoa e Salernitana. Di questo e altro ha parlato a Radio Serie A.RE – «Quando inizi una nuova avventura e hai la possibilità di rappresentare un popolo, una storia, qualsiasi essa sia, senti un’adrenalina pazzesca. Devi entrarci dentro, capirne la forma mentis, studiarli e rappresentarli al massimo e ovunque. E in quel momento non vorresti fare altro, vieni trascinato dentro. Con il mio staff ci teniamo sempre in contatto: che sia allo ...