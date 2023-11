Darren Cahill | supercoach di Sinner | “Jannik può tutto | lo Slam arriverà L’Olimpiade è una priorità per lui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un finale di stagione da ricordare ha portatoal n°4 del mondo, a giocarsi la finale delle ATP Finals di Torino e sopratal trionfo in Coppa Davis che mancava da 47 anni per l’Italia. Ma dietro il successo del tennista altoatesino c’è quasi un anno e mezzo con il team che vede in Simone Vagnozzi edue figure fondamentali. Il ‘’ australiano è entrato in squadra per affiancare il tecnico marchigiano: “Affinché due allenatori lavorino bene insieme è necessario, prima di, che siano disposti a collaborare, a inserire delle regole e a sostenersi a vicenda. E così è stato. Simone è la prima voce, il ‘main coach’, ed è per me un onore lavorare al suo fianco. Credoche Vagnozzi sia stata permanna dal ...