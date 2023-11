Damiano David | scatta il bacio con Dove Cameron in Australia | gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È ufficiale,ha trovato un nuovo amore. Dopo la rottura con Giorgia Soleri e vari flirt molto discussi, ecco glicon. I due erano già stati avvistati, sia negli Stati Uniti sia in Brasile: la star di Disney Channel lo ha sempre aspettato nei backstage dei concerti. Ora spuntano le foto in spiaggia a Sydney: i due sembrano più innamorati che mai. Le immagini hanno fatto subito il giro del web e dobbiamo dire che i fan della band sono abbastanza contenti di questa frequentazione. Scopriamo qualcosa ...