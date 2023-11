Cruciani attacca Rosy Bindi | “Vuole rieducare il maschio”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nella sua consueta trasmissione La Zanzara su Radio 24, Giuseppeha affrontato diversi temi scottanti con il suo stile diretto e senza peli sulla lingua. Si è scagliato contro le polemiche sorte intorno al cantante Emis Killa, accusato di inneggiare al femminicidio nei suoi brani. “Si scopre, a contratti firmati, che il signor Emis Killa ha scritto delle canzoni dove raccontava delle situazioni. Non è un inno al femminicidio, ormai siete matti, siete impazziti tutti”, ha dichiarato, sottolineando come le frasi incriminate siano espressioni narrative e non manifestazioni di intenti reali. “Io lo conosco il signor Emis Killa. È uno che non toccherebbe, che non alzerebbe mai la mano contro una donna. Ne ha fatto un inno al femminicidio. Non ha fatto nessun inno al femminicidio. Ormai siete in una sorta di ossessione”, ha proseguito il ...