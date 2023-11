Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale | “Ho una malattia rara”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 29 novembre 2023)da una settimana in undella Brianza. Il primo storico tronista di “Uomini e Donne” si è recato lì a seguito di un malore e i medici hanno deciso di trattenerlo per sottoporlo ad alcuni accertamenti. Mercoledì 29 novembre,si è fatto vivo sui social per spiegare che la sua patologia è talmenteche non è semplice individuare una cura. Il curioso aneddoto “Sono ancora in– ha esordito – è da una settimana che sono qui per una cosa, talmente, che tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia da intraprendere”. Il re dei tronisti non ha perso la voglia di scherzare. “La ...