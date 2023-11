Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale da una settimana | “Ho una cosa rara | non sanno come curarla”

(Di mercoledì 29 novembre 2023)inda unaSono ore di apprensione per l’ex tronistache ha confessato di essereinda unaper una “” che “noncurare”. “Sono ancora in, è da unache sono qui per una, talmente, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia” ha dichiarato Costatinoin un video pubblicato sul suo profilo ...

Fan preoccupati per lo stato di salute di Costantino Vitagliano , storico ex volto di Uomini e Donne. Costantino si trova ricoverato in ospedale per ... (blogtivvu)

Perché Costantino Vitagliano si trova in ospedale ? L’ex tronista di Uomini e Donne si trova in clinica da diversi giorni e finalmente – tramite un ... (donnapop)

Tanta paura per Costantino Vitagliano - ricoverato in ospedale : ecco cosa sta succedendo

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: "Ho una malattia rara"

Leggi Ancheracconta i tempi d'oro: 'Fatturavo milioni, la gente mi strappava i vestiti di dosso' Cos'haha spiegato nel video: 'Sono ancora in ospedale, è ...

Costantino Vitagliano ricoverato, l'ex tronista in ospedale: «Ho una malattia rara, non sanno ancora che terap ilmessaggero.it

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: "Ho una malattia rara" TGCOM

Costantino Vitagliano e gli esami in ospedale: “Ho una malattia talmente rara che ancora non abbiamo capito cos’è”

L’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano sui social in queste ore ha spiegato di trovarsi in una fase delicata, sotto esame per una malattia di cui per ora non conosce ancora bene i ...

Costantino Vitagliano in ospedale: “Ho una malattia rara”

Costantino Vitagliano, è ricoverato in ospedale, al San Gerardo di Monza. E spiega lui stesso il motivo del ricovero: "È da una settimana che sono qui per una cosa rara, ...