Costantino Vitagliano ricoverato d' urgenza | nessuna diagnosi dopo una settimana di esami!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 novembre 2023), l'ex tronista che ha conquistato il cuore di molti italiani, si trova attualmente in ospedale per una problematica di salute. Ma, nonostante il momento difficile,non perde il suo caratteristico buon umore. Scopriamo cosa sta succedendo e come sta reagendo il suo vasto seguito di fan.: il ricovero e la rara patologiaha voluto condividere con i suoi follower un momento particolarmente delicato: si trova in ospedale da unaper una patologia rara, ancora da definire. Non si conoscono i sintomi che lo hanno portato al ricovero, ma è certo che si tratta di una situazione complessa. Nonostante tutto,non perde la sua ironia e ha fatto un ...