Cospito | Delmastro a processo per rivelazione di segreto d' ufficio 

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) AGI - Il gup di Roma ha disposto ilper il sottosegretario alla Giustizia Andreaaccusato didid'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo. La Procura aveva reiterato in aula la richiesta di non luogo a procedere perche', "l'esistenza oggettiva della violazione delamministrativo è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale", scrivevano i pm nel maggio scorso nella richiesta di archiviazione., difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, era presente in aula. La prima udienza è fissata al prossimo 12 marzo. "Confidavamo in una soluzione diversa perché c'erano tutti i presupposti per un sentenza di non luogo a procedere". Così l'avvocato ...