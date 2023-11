Così i vescovi finanziano Casarini esclusivo migranti - Panorama in edicola

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gli arraffa-oboli Prelati e diocesi, con l'autorizzazione della Conferenza episcopale italiana,con milioni di euro (che appartengono ai fedeli) Lucae la sua ong Mediterranea per sostenere il salvataggio diin mare. Peccato che i capi dell'organizzazione siano indagati per aver fatto business sulla pelle dei naufraghi. C'è un migrante da spostare Mentre l'Europa critica l'accordo tra Italia e Albania per gestire il flusso degli sbarchi nel nostro Paese, Regno Unito e Francia usano il pugno duro verso i richiedenti asilo tramite intese comuni. Intanto la Cina sta già organizzandosi per la "conquista" politica e culturale dell'Africa. I Re Magi La politica italiana ha i suoi Re Magi, la "sacra" triade antigovernativa: Benedetto Della Vedova, Marco Cappato e il segretario +Europa Riccardo Magi. Questi, ...