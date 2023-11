Cosenza | treno travolge camion | morti i due conducenti | Salvini | 500 milioni per la sicurezza

Due morti rappresentano il bilancio di un incidente in cui sono rimasti coinvolti stasera a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza , un Treno ed ... (ilmessaggero)

Cosenza - treno travolge camion : morti i due conducenti. VIDEO

I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in località Thurio di ... (tg24.sky)