Cos’è l’intimo inclusivo | body positivity e inclusività di genere nella moda

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In un mondo in continua evoluzione,sta guadagnando sempre più importanza e popolarità. Ma di che si tratta esattamente? Di fatto, non è altro che una tipologia di biancheria intima pensata per adattarsi a tutti i tipi di corpo,shape e silhouette, celebrando la diversità e promuovendo così la. Dai tessuti innovativi alle linee adattabili,rappresenta oggi un’opportunità per tutti di sentirsi a proprio agiopropria pelle. Con materiali di alta qualità e design accattivanti,non offre solo comfort, ma abbraccia la bellezza di ogni corpo. Rivoluzionario per natura, questo tipo di biancheria intima si sta rapidamente affermando come ...