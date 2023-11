Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo : "Minori migranti detenuti illegalmente nell'hotspot di Taranto" La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver detenuto in modo illegale molti minori stranieri non accompagnati. Il fatto ... (ilgiornaleditalia)

Corte Ue diritti umani condanna l’Italia per minori in hotspot Taranto (Adnkronos) – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minorenni (3 ... (periodicodaily)

La Corte europea per i diritti umani condanna l'Italia : detenzione inumana di 4 migranti minorenni La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minori ghanesi nel hotspot ... (247.libero)

Migranti minori detenuti illegalmente in hotspot di Taranto : Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani Fatti risalenti al 2017 Quattro Migranti minorenni vennero trattenuti nell’hotspot di Taranto. Era il 2017 e quella decisione del governo fu ritenuta una violazione ... (noinotizie)

“Minori detenuti in condizioni inumane nel hotspot di Taranto” : la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia Erano arrivati sulle coste italiane il 22 maggio 2017 dichiarando di essere minori. Tuttavia vennero comunque trasferiti nell’hotspot di Taranto – ... (ilfattoquotidiano)