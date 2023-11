Corsi ITS finanziati dalla Regione Campania per formarsi e lavorare

Per iscriversi alle selezioni occorre presentare domanda attraverso le istruzioni riportate nell'area dedicata sul sito www.its Bact .it . C'è tempo ... (247.libero)

Its Bact - i corsi 2023 - 24

Tempo di lettura: < 1 minuto “È un piccolo passo per garantire un lavoro stabile, di qualità e nel nostro territorio senza che i nostri giovani ... (anteprima24)

VIDEO/ Its Agri-Food - parte la fase operativa per i 25 corsisti

Per iscriversi alle selezioni occorre presentare domanda attraverso le istruzioni riportate nell'area dedicata sul sito www.its BACT .it . C'è tempo ... (247.libero)

Bandi ITS in Campania : scopri i corsi della BACT Academy

L’ITS Academy Caboto , con sede a Gaeta e Civitavecchia , ha prorogato le iscrizioni per due corsi di prossima partenza : “Servizi ai passeggeri a ... (temporeale.info)

ITS Academy Caboto - prorogate le iscrizioni per due corsi di prossima partenza a Gaeta e Civitavecchia

Chi ha detto che i giovani non vogliono più fare i lavori tecnici? A più di uno studente su tre (39%) piacerebbe invece avere una professione di questo tipo. Lo sostiene una ricerca. Che rileva anche quanto i percorsi formativi ITS e IFTS siano poco noti e poco caldeggiati. Soprattutto per le ragazze

Immaginando il proprio futuro dopo gli studi, a più di uno studente su tre (39%) piacerebbe svolgere un lavoro tecnico. È il dato che emerge dallo ... (iodonna)