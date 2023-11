Corea del Sud | la Federcalcio sospende Hwang Ui-jo per scandalo sessuale

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Ui-jo è stato sospeso dalladelladel Sud perché accusato di aver fatto una video alla ex compagna durante un rapportoe di averlo poi condiviso sui social. Il calciatore, attualmente in Championship con il Norwich, ha negato le accuse e ora verrà interrogato dalla polizia. “Gli atleti nazionali hanno il dovere di comportarsi con alti standard morali e senso di responsabilità. In questo senso, la KFA ritiene che un atleta debba gestire la propria vita privata secondo tali standard”, le parole di Lee Yoon-nam, capo del Comitato Etico della KFA. Anche il ct Klinsmann ha commentato l’accaduto: “Vivo in questo mondo da 40 anni, nel calcio professionistico, ci sono sempre speculazioni. E fino a quando non ci sarà nulla di provato su qualcosa che la gente ipotizza, non ci credo- ha detto ...

