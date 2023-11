Coppa Italia Serie C | l’Avellino batte la Juve Stabia e vola ai quarti

LIVE – Catania-Crotone 3-3 - Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA) E’ il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C anche per Catania e Crotone, squadre progettate per arrivare fino alla fine della ... (sportface)

Skicross - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo. Simone Deromedis debutta da Campione Sette italiani prenderanno parte alla prima tappa della Coppa del Mondo di Skicross, disciplina dello sci freestyle, che andrà in scena a Val ... (oasport)

LIVE – Avellino-Juve Stabia 1-0 - Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA) Tempo di ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C anche per Avellino e Juve Stabia, che in una classica del calcio di Lega Pro degli ultimi ... (sportface)

LIVE – Catania-Crotone 1-2 - Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA) E’ il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C anche per Catania e Crotone, squadre progettate per arrivare fino alla fine della ... (sportface)

Calcio - Pier Silvio Berlusconi : “Diritti TV della Coppa Italia pagati 51 milioni - quelli della Champions costano troppo” L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha analizzato il tema dei diritti TV nel mondo del Calcio nel corso dell’incontro con ... (sportface)