Coppa Italia Serie C 2023 2024 | Vicenza ai quarti | colpi Pontedera e Rimini

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilbatte la Triestina 2-0 al Menti, nella partita valida per gli ottavi di finale dellaC, e si qualifica per idi finale della competizione. Albasta un gol per tempo per stendere la Triestina, col gol di Proia nel prima frazione e quello di Ferrari nella seconda. Primo tempo equilibrato e divertente. Triestina che parte meglio e va vicino al gol poco prima del decimo minuto di gioco grazie ad una brutta uscita di Massolo che lascia la porta sguarnita ma Redan, che si aggirava nella zona della palla, che non riesce ad avere il guizzo decisivo per ribadire il pallone in rete con la sfera che viene allontanata dalla difesa del. Ospiti ancora pericolosi sempre col loro numero 9 che arriva a concludere in area di rigore a ...