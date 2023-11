(Di mercoledì 29 novembre 2023)la: finanziamenti, agroecologia e accesso all’acqua al centro dell’appello al Governo. Centinaia le sottoscrizioni In occasione della Conferenza mondiale sul clima che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai,la(organizzinternazionale in prima linea in 55 paesi del mondo per salvare la vita dei bambini malnutriti e rafforzare la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e form) chiede alla comunità internazionale di portare avanti finalmente un’coerente sul clima e una trasformsostenibile del sistemaglobale. “La ...

La dichiarazione di Nairobi e l’urlo collettivo dell’Africa in vista della Cop28

Niente Dubai per Papa Francesco. Il pontefice sarà costretto a rinunciare alla Cop28 , la conferenza sul clima in programma dal 30 novembre al 12 ... (ilgiornaleditalia)

Cop28 - annullato viaggio del Papa a Dubai - la richiesta dei medici : "Infiammazione polmonare con difficoltà respiratorie" - dimissioni in arrivo?

COP28, AZIONE CONTRO LA FAME: LA CRISI CLIMATICA È UNA CRISI ALIMENTARE E UMANITARIA!

In occasione della Conferenza mondiale sul clima che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai, Azione contro la Fame chiede alla comunità internazionale di portare avanti finalmente un’azi ...

Riforma della finanza per il clima e delle sue istituzioni, nuove tasse per finanziare l’azione globale, accelerazione dell’ambizione mondiale e sostegno per una transizione energetica giusta. Il cont ...