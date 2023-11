Continua la tregua tra Israele e Hamas | liberati dodici ostaggi ma non c’è il piccolo Kfir

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023)latracon il rilascio deglidel 7 ottobre in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. Il protocollo è alla prima proroga di due giorni, e nonostante gli Usa e Qatar ed Egitto vogliano proseguire con questo iterfrena. Il cessate il fuoco, che ha permesso anche l’arrivo di ulteriori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dovrebbe scadere giovedì all’alba. Sul quotidiano egiziano Al-Araby Al-Jadeed si parla già di un’intesa preliminare per estendere ladi altri due giorni, alle stesse condizioni. Secondo quanto riferisce Haaretz funzionari israeliani hanno parlato per ora di proposta esaminata, ma non confermata. La proroga – spiega la fonte al quotidiano israeliano – sarà possibile solo se ...