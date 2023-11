Consenso e rispetto | ' Parliamone con i bambini | potrebbero sorprenderci'

Scrittrice, sceneggiatrice, insegnante di scrittura creativa. Sono solo alcuni dei modi in cui si può definire Carolina Capria. Autrice di libri per ... (luce.lanazione)

Giulia Cecchettin - la sorella : "Un individuo che non è stato educato al consenso e al rispetto ti ha portato via da me"

Il titolo - provocatorio - è Questo libro non parla di sesso (Sonda) - gli autori sono due celebri fumettisti americani - Erika Moen e Matthew Nolan. Il libro - per ragazzi sopra i 14 anni - affronta temi come identità di genere - rispetto del desiderio dell'altro - consenso. Insomma - educazione sessuale inclusiva. Un'attivista ha lanciato una petizione per ritirarlo dalle librerie Coop : diffonderebbe contenuti osceni. Che cosa fa paura?

