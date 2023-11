Concorso scuola | slitta la seconda procedura | non più a febbraio 2024 | ma dopo l’estate Ecco perché

Qualche giorno fa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il ministero ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

Concorso scuola 2023/2024 - bando in arrivo : i corsi di preparazione sul programma d'esame

Dopo quella del Ministero dell'Istruzione e del Merito, arriva anche la conferma del Ministero della Funziona Pubblica. In un'intervista a La ... (orizzontescuola)

Concorso scuola 2023 - Zangrillo conferma : “In via di definizione DPCM con ulteriori 14.438 posti”

La prova scritta del Concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria si svolgerà il 15 dicembre : lo ha comunicato il Ministero con ... (orizzontescuola)

Concorso educazione motoria scuola primaria - prova scritta il 15 dicembre : abbinamento aule-candidati. AVVISI USR in aggiornamento

L’ Università degli Studi della Tuscia ha formulato per l’a.a. 2023/2024 la proposta di attivazione dei Percorsi di formazione di cui al D.P.C.M. 4 ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria - le classi di concorso richieste da Università della Tuscia

La prova scritta del Concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria si svolgerà il 15 dicembre : lo ha comunicato il Ministero con ... (orizzontescuola)

Concorso educazione motoria scuola primaria - prova scritta il 15 dicembre : abbinamento aule-candidati. AVVISI USR in aggiornamento

La prova scritta del Concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria si svolgerà il 15 dicembre : lo ha comunicato il Ministero con ... (orizzontescuola)

Concorso educazione motoria scuola primaria - prova scritta il 15 dicembre : abbinamento aule-candidati. AVVISI USR in aggiornamento

Concorso educazione motoria scuola primaria, prova scritta il 15 dicembre: abbinamento aule-candidati. AVVISI USR in aggiornamento Orizzonte Scuola

Concorso educazione motoria alla primaria, istruzioni per i candidati per la prova scritta del 15 dicembre: previsti anche spazi per l’allattamento Tecnica della Scuola

Corto Dorico Film Fest, il programma della XX edizione

Da sabato 2 dicembre fino a domenica 10, la kermesse che si svolgerà) in diversi luoghi della città di Ancona (e comuni delle Marche per il concorso “Salto in lungo”) ospiterà 70 appuntamenti tra proi ...

Cosa c’entra Hugh Grant con la retorica latina Scopritelo nel libro «Non sparate sulla scuola»

Il saggio di Gianna Fregonara e Orsola Riva letto dal professor Marco Ricucci: «Un’inchiesta giornalistica senza sconti ma anche molto affettuosa sulla scuola» ...