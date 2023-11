Concorso docenti infanzia e primaria | requisiti e prove DECRETO e TABELLA TITOLI Scarica PDF

Per corsi abilitanti docenti : le Università sono in attesa di completare la procedura di accreditamento. Nel frattempo pubblicano l'elenco delle ... (orizzontescuola)

Il Nuovo concorso per la scuola secondaria dovrebbe essere bandito a breve. Pronto anche il DPCM per l'integrazione dei posti, che diventeranno ... (orizzontescuola)

Concorso docenti 2023 - tutti alla prova scritta : non si rischia di lasciare le scuole senza i precari in servizio? [VIDEO]

Al prossimo Concorso per l' accesso al ruolo della scuola secondaria possono partecipare anche i docenti in possesso di tre anni di servizio nelle ... (orizzontescuola)

Concorso docenti 2023, come si compila la domanda di partecipazione

Nell'appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica , il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su come si compila la domanda per il bando di2023. Su quale piattaforma si compila la domanda per partecipare ala cattedra ordinario 2023 che sarà bandito nei prossimi giorni Per compilare tale istanza bisognerà ...

Concorsi scuola, cambiano le date. E sui percorsi abilitanti c’è attesa per il parere Anvur. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 30 novembre alle 14:30 Orizzonte Scuola

Concorso scuola secondaria 2023, I PROGRAMMI per ogni classe di concorso: psicologia, competenze digitali e normativa scolastica [scarica PDF]

è computer-based; è valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di partecipazione (così ad esempio, il candidato che partecipa per due classi di concorso e sostegno sostiene una ...

Pacifico (Anief), 'tre concorsi per più di 70mila posti'

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Da un confronto tra i sindacati rappresentativi, tra cui anche Anief, e il ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca" è emerso che "ci saranno t ...