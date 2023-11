Con più cura per il verde pubblico | forse a Roma non sarebbe scappato il morto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Secondo il nostro codice penale, non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo. E’, quindi, non solo giustificata, ma doverosa l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo da parte della Prodidopo la morte di una signora a causa del crollo di un albero. Certo, colpa anche del forte vento ma resta forte il dubbio che ciò nonsuccesso se l’albero fosse statoto e controllato a dovere. Soprattutto se si pensa ai tanti alberi secolari che ormai da anni non vengono piùti ma, al massimo, vengono tagliati e abbandonati in quantità tale che anche la Proha deciso di non fare più sequestri. Del resto che altro si può pretendere in una città dove 330.000 alberi sono affidati alle cure di meno di duecento addetti? E non solo gli ...