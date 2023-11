Come si chiamano le fontane di piazza del Popolo? Storia e curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Punto d’incontro tra via del Babuino, via di Ripetta e via del Corso,delè il vertice di quello che a Roma è conosciuto“il tridente”, un’area urbana che unisce appunto le tre arterie principali della città e le loro rispettive piazze:Cardelli,Venezia e edi Spagna.delperò è nota anche per le bellissimeche incornicano sia gli emicicli sia il centro, dove troviamo l’Obelisco Flaminio, uno dei tredici sparsi nella città e il primo a essere portato dall’Egitto a Roma nel 1300 a.C. Cosa sappiamo però di queste bellissimee qual è la loro? Ecco tutti i segreti. Ledidel ...