Come può uno scoglio | Pio e Amedeo tornano al cinema diretti da Gennaro Nunziante

In questa puntata della rubrica - Fondazione Carolina affronta un altro tema complicato : quello dei device come alleati dei genitori quando si tratta di intrannere i figli. Al ristorante - durante un viaggio in auto e persino - nel passeggino! durante una passeggiata. Il device che diventa babysitter : e sì - funziona. «Il dispositivo digitale può calmare il bambino nel momento del pianto - ma condiziona la sua capacità di autoregolarsi» mette in guardia Stefania Manetti - Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri

