Come far crescere talenti | “La Serie C è il campionato più formativo”

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Eccolavora un ds diC che ha l’obiettivo di fare far emergere giovaniogni anno. Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare degli obiettivi del club e dell‘attività di scouting che lo porta a far emergere dallaC tanti interessantiche poi arrivano in A. Messias (LaPresse)“Stiamo attraversando un momento positivo“, ha ammesso Casella. “La società ha dato una linea guida precisa e diversa rispetto alle ultime stagioni: alleggerire i carichi a livello economico, restare in equilibrio da un punto di vista del budget e valorizzare i giocatori a nostra disposizione“. Un altro aspetto che la Pro Vercelli ha modificato secondo l’intervistato riguarda la scelta dei giocatori. “Diversi ...