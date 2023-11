Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber va per il “doppiaggio” dei fuoriclasse del passato!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sabato 2 dicembre,avrà l’opportunità di realizzare l’ennesima impresa inedita nella storia della. Non si tratta di qualcosa di mai visto, bensì della ripetizione di quanto già compiuto in passato. Una dinamica, questa sì, originale. Il tema è rappresentato dalla sequenza di podi consecutivi. Il ventiseienne norvegese ha chiuso le ultime nove gare di primo livello in prima o seconda posizione (per la verità ne ha vinte otto, cedendo solo a Jens Lurås Oftebro nella Compact di venerdì scorso). Pertanto, nella gundersen con salto da trampolino piccolo di Lillehammer, avrà la possibilità di raggiungere la doppia cifra in termini di competizioni concluse sul piedistallo più ambito del panorama sportivo. Niente di nuovo, anzi. In passato, lo scandinavo si è spinto ...