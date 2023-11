Cluster Fabbrica Intelligente | sei scenari di riferimento per il futuro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’andamento della produzione industriale disorienta, e comunque gli ultimi dati 2023 segnano un -2% rispetto all’anno precedente. Il supporto del Pnrr non si sa in quali tempi si manifesterà, visto che Bruxelles rileva l’Italia ancora indietro su molte delle riforme richieste. Il pil cresce poco. E la congiuntura internazionale è a dir poco incerta. In questo quadro così difficile è ancora più attuale la seconda e recentissima edizione della Roadmap del(Cfi), vero e proprio “navigatore” per le imprese manifatturiere e per il decisore politico. Consente alle prime e al secondo di definire strategie per orientarsi in una realtà complessa, condizionata da molteplici sfide, e di investire in tecnologie coerenti con l’obiettivo di dar vita ad una manifattura più reattiva, più resiliente e più avanzata. Il ...