Cliffhanger l' ultima sfida | il capolavoro di Stallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023)L'Sky CInema action ore 21 Con Sylvester, John Lithgow e Michael Rooker. Regia di Renny Harlin. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore e 45 LA TRAMA Sylvesterè un'intrepida guida alpina sulle montagne del Colorado. Ha smesso di scalare quando una ragazza è precipitata davanti ai suoi occhi (non è stata colpa sua, ma il rimorso rimane). Torna a arrampicarsi quando c'è da prestare soccorso ai passeggeri di un aereo caduto in quella zona (la zona in realtà sono le Dolomiti che imitano bene il Colorado). Ma la gente non è precisamente degna di soccorso . Sono rapinatori reduci da un colpo grosso. Ora il bottino è rimasto tra i dirupi. Il gruppo è disposto a tutto per recuperarlo. Anche a uccidere tutti i testimoni ...