Cisgiordania | maxi-raid israeliano a Jenin Msf | “Due palestinesi morti | esercito ha impedito i soccorsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Unaè in corso a, in, dove almeno duesono stati uccisi. Secondo la denuncia di Medici senza frontiere si tratta di due persone ferite negli scontri avvenuti nella notte,perché Israele ha vietato agli operatori sanitari di prestare soccorso. “Per due ore non siamo riusciti a uscire per fornire assistenza e le persone non potevano raggiungerci, poiché i veicoli militari israeliani bloccavano l’ingresso dell’ospedale e la strada, impedendo alle ambulanze di partire – ha dichiarato – tutto questo deve finire adesso. I pazienti dovrebbero avere accesso all’assistenza sanitaria in ogni momento” ha denunciato su ‘X’ il presidente internazionale di Msf, Christos Christou. Secondo quanto riporta l’agenzia palestinese ...